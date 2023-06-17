В Петербурге запустят современные комфортные катамараны

В Петербурге запускают новые туристические маршруты. Жители и гости Северной столицы смогут воспользоваться современными комфортными катамаранами, сообщает телеканал "Санкт-Петербург".

В Петербурге запускают современные катамараны. Видео © Телеканал "Санкт-Петербург"

Так, с Сенатской набережной суда доставят пассажиров в Кронштадт прямо к парку "Остров фортов". Первыми живописный маршрут открыли представители ведущих туристических фирм города. Путешествие по Неве и Финскому заливу займёт около часа.

"Буквально вчера мы подписали соглашение с "Островом фортов" о создании водных экскурсионных маршрутов, связанных с историей фортов. Это новая туристская география Санкт-Петербурга, это новые экскурсионные маршруты, это новый флот", — сказал глава Комитета по развитию туризма Петербурга Сергей Корнеев.

Добавим, что 17 июня в парке "Остров фортов" стартовал фестиваль "Паруса Кронштадта".