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17 июня, 17:25

В Германии потребовали убрать нацистских орлов со зданий

Социал-демократы требуют убрать нацистских орлов со зданий в Германии

С трёх правительственных зданий в Германии хотят убрать нацистских орлов. С таким требованием выступило отделение Социал-демократической партии Германии (СДПГ) в земле Баден-Вюртемберг.

Несмотря на борьбу с нацистской символикой и удаление свастики со зданий, на некоторых остался геральдический орёл. Этот символ был на гербе Третьего рейха. Он есть на трёх правительственных зданиях в земле Рейнланд-Пфальц, которые были построены в 1930–1940-х годах.

Верховный суд России разъяснил, когда демонстрация свастики разрешена

Верховный суд России разъяснил, когда демонстрация свастики разрешена

Ранее Лайф писал о том, что нацистская символика, которую носят в рядах ВСУ, может лишить Украину поддержки Запада.

Илья Суриков
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