В Германии потребовали убрать нацистских орлов со зданий
Социал-демократы требуют убрать нацистских орлов со зданий в Германии
С трёх правительственных зданий в Германии хотят убрать нацистских орлов. С таким требованием выступило отделение Социал-демократической партии Германии (СДПГ) в земле Баден-Вюртемберг.
Несмотря на борьбу с нацистской символикой и удаление свастики со зданий, на некоторых остался геральдический орёл. Этот символ был на гербе Третьего рейха. Он есть на трёх правительственных зданиях в земле Рейнланд-Пфальц, которые были построены в 1930–1940-х годах.
Ранее Лайф писал о том, что нацистская символика, которую носят в рядах ВСУ, может лишить Украину поддержки Запада.