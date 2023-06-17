В Германии потребовали убрать нацистских орлов со зданий

Несмотря на борьбу с нацистской символикой и удаление свастики со зданий, на некоторых остался геральдический орёл. Этот символ был на гербе Третьего рейха. Он есть на трёх правительственных зданиях в земле Рейнланд-Пфальц, которые были построены в 1930–1940-х годах.