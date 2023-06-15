Верховный суд России разъяснил, когда демонстрация свастики разрешена

Демонстрация нацистской или экстремистской символики во время предвыборной агитации возможна в одном случае — если сделан чёткий акцент на осуждение этих идеологий. Об этом говорится в проекте постановления пленума Верховного суда РФ.

"Использование нацистской атрибутики или символики либо атрибутики или символики, сходных с нацистской атрибутикой или символикой до степени смешения, либо атрибутики или символики экстремистских организаций, при которых формируется негативное отношение к идеологии нацизма и экстремизма и отсутствуют признаки пропаганды или оправдания нацистской и экстремистской идеологии, не может рассматриваться как экстремистская деятельность", — указано в тексте.

В иных случаях экстремистские лозунги категорически недопустимы, также под запретом любые попытки оправдания экстремизма и террористической деятельности. Кроме того, не должна вестись предвыборная агитация на заблокированных в России платформах, отметили в Верховном суде.