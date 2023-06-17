Проблемы вокруг Украины начались после того, как там был осуществлён кровавый государственный переворот. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с представителями африканских государств в Санкт-Петербурге.

"Все проблемы на Украине начались после государственного, неконституционного, вооружённого и кровавого переворота в 2014 году, и этот переворот был поддержан западными спонсорами", — отметил он.

Глава государства добавил, что западные спонсоры даже назвали сумму, которую они истратили на подготовку и осуществление госпереворота, который является источником власти сегодняшних правителей в Киеве. Тогда часть населения Украины объявила, что не будет подчиняться новому руководству, и Россия была вынуждена поддержать этих людей — с территориями были исторические связи.

Президент отметил, что долгое время восстановить ситуацию на Украине пытались мирными средствами: были подписаны соглашения между противоборствующими сторонами в Минске, однако в итоге выяснилось, что Москву обманули — на Украине фактически объявили, что не будут придерживаться договорённостей. Именно после этого РФ была вынуждена признать независимые государства, образовавшиеся на территории Незалежной, подчеркнул российский лидер. Он уточнил, что страна имела право признать независимость территорий в полном соответствии с Уставом ООН.