Глава Афросоюза назвал главную цель переговоров с Путиным
Глава Афросоюза Ассумани заявил о желании побудить Москву к переговорам с Киевом
Встреча Путина с главами делегаций африканских государств в Петербурге. Обложка © LIFE / Павел Баранов
Лидер Коморских Островов Азали Ассумани, возглавляющий Африканский союз, в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге назвал целью мирной миссии африканских лидеров побудить Москву вступить в переговоры с Киевом.
"Мы приехали, чтобы выслушать вас и через вас услышать голос российского народа. Мы хотели бы побудить вас вступить в переговоры с Украиной", — сказал Ассумани, обращаясь к Путину.
По словам лидера Коморских Островов, конфликт на Украине влияет не только на "две дружественные и соседние славянские страны", но и на весь мир, особенно на Африку, так как стал причиной продовольственного и энергетического кризиса. Чем дольше будет продолжаться конфликт, тем хуже будут последствия, подчеркнул Ассумани.
Напомним, встреча проходит в Константиновском дворце в Стрельне. Об итогах переговоров по окончании мероприятия расскажет министр иностранных дел России Сергей Лавров. В состав африканской делегации входят: президент ЮАР, председатель Союза Коморских Островов, президент Сенегала, президент Замбии, премьер-министр Египта, а также специальные представители президентов Уганды и Республики Конго.