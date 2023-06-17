Регион

Уведомления отключены

17 июня, 16:39

Глава Афросоюза назвал главную цель переговоров с Путиным

Глава Афросоюза Ассумани заявил о желании побудить Москву к переговорам с Киевом

<p>Встреча Путина с главами делегаций африканских государств в Петербурге. Обложка © LIFE / Павел Баранов</p>

Встреча Путина с главами делегаций африканских государств в Петербурге. Обложка © LIFE / Павел Баранов

Лидер Коморских Островов Азали Ассумани, возглавляющий Африканский союз, в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге назвал целью мирной миссии африканских лидеров побудить Москву вступить в переговоры с Киевом.

"Мы приехали, чтобы выслушать вас и через вас услышать голос российского народа. Мы хотели бы побудить вас вступить в переговоры с Украиной", — сказал Ассумани, обращаясь к Путину.

По словам лидера Коморских Островов, конфликт на Украине влияет не только на "две дружественные и соседние славянские страны", но и на весь мир, особенно на Африку, так как стал причиной продовольственного и энергетического кризиса. Чем дольше будет продолжаться конфликт, тем хуже будут последствия, подчеркнул Ассумани.

Путин впервые показал подписанный Украиной проект мирного договора

Путин впервые показал подписанный Украиной проект мирного договора

Напомним, встреча проходит в Константиновском дворце в Стрельне. Об итогах переговоров по окончании мероприятия расскажет министр иностранных дел России Сергей Лавров. В состав африканской делегации входят: президент ЮАР, председатель Союза Коморских Островов, президент Сенегала, президент Замбии, премьер-министр Египта, а также специальные представители президентов Уганды и Республики Конго.

Наталья Исакова
  • Новости
  • Путин
  • Украина
  • Африка
  • Мировая политика
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров