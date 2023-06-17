Глава Афросоюза назвал главную цель переговоров с Путиным

Лидер Коморских Островов Азали Ассумани, возглавляющий Африканский союз, в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге назвал целью мирной миссии африканских лидеров побудить Москву вступить в переговоры с Киевом.

"Мы приехали, чтобы выслушать вас и через вас услышать голос российского народа. Мы хотели бы побудить вас вступить в переговоры с Украиной", — сказал Ассумани, обращаясь к Путину.

По словам лидера Коморских Островов, конфликт на Украине влияет не только на "две дружественные и соседние славянские страны", но и на весь мир, особенно на Африку, так как стал причиной продовольственного и энергетического кризиса. Чем дольше будет продолжаться конфликт, тем хуже будут последствия, подчеркнул Ассумани.