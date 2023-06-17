Песков: Путин и лидеры Африки до заседания провели оживлённую беседу
Президент РФ Владимир Путин и некоторые представители стран Африки сегодня в Санкт-Петербурге до начала заседания по украинской тематике провели оживлённую беседу. Об этом рассказал Лайфу пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
"Они достаточно долго просидели. Позже к ним присоединился президент Сенегала. Очень оживлённая беседа, Путин им рассказывал и про форум, который состоялся, и про нашу экономику рассказывал", — сказал Песков.
Напомним, встреча проходит в Константиновском дворце в Стрельне. В состав африканской делегации входят: председатель Союза Коморских Островов, президенты ЮАР, Сенегала, Замбии, премьер-министр Египта, а также специальные представители президентов Уганды и Республики Конго.
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