На западе Москвы 15-летний подросток утонул в пруду
Водоём в посёлке Рублёво, где утонул 15-летний подросток. Обложка © Telegram / Прокуратура Москвы
В посёлке Рублёво на западе Москвы 15-летний подросток утонул в водоёме. О подробностях трагедии рассказали в столичной прокуратуре.
Водоём в посёлке Рублёво, где утонул 15-летний подросток. Фото © Telegram / Прокуратура Москвы
"Кунцевская межрайонная прокуратура контролирует установление обстоятельств гибели подростка на водном объекте в посёлке Рублёво. По предварительной информации, 15-летний юноша прыгнул в водоём с дерева, ушёл под воду и не смог выплыть", — отметили в ведомстве.
Спасатели подняли тело. Известно, что школьник был рядом с водоёмом в компании сверстников.
Ранее Лайф писал о том, что в Приморье два мальчика утонули во время купания в реке у села Полтавка. Возбуждено уголовное дело.