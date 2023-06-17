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17 июня, 18:09

На западе Москвы 15-летний подросток утонул в пруду

<p>Водоём в посёлке Рублёво, где утонул 15-летний подросток. Обложка © Telegram / <a href="https://t.me/moscowproc/2252?single" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Прокуратура Москвы</a></p>

Водоём в посёлке Рублёво, где утонул 15-летний подросток. Обложка © Telegram / Прокуратура Москвы

В посёлке Рублёво на западе Москвы 15-летний подросток утонул в водоёме. О подробностях трагедии рассказали в столичной прокуратуре.

Водоём в посёлке Рублёво, где утонул 15-летний подросток. Фото © Telegram / Прокуратура Москвы

Водоём в посёлке Рублёво, где утонул 15-летний подросток. Фото © Telegram / Прокуратура Москвы

"Кунцевская межрайонная прокуратура контролирует установление обстоятельств гибели подростка на водном объекте в посёлке Рублёво. По предварительной информации, 15-летний юноша прыгнул в водоём с дерева, ушёл под воду и не смог выплыть", — отметили в ведомстве.

Спасатели подняли тело. Известно, что школьник был рядом с водоёмом в компании сверстников.

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Никита Осипов
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