Звезда "Оттепели" вышла замуж за коллегу

Российская актриса Анна Чиповская вышла замуж за коллегу Дмитрия Ендальцева, который известен зрителям по таким фильмам, как "Земский доктор", "Крысолов", "Доктор Рихтер". В своём микроблоге 36-летняя звезда "Оттепели" и "Шпиона" поделилась фото с торжества.

На снимках актриса предстала в облегающем белом платье с длинными рукавами. Её образ дополнили изящные туфли-лодочки. Ендальцев же, в руках которого можно заметить свидетельство о заключении брака, на одном из фото отвернул лицо от фотографа. Когда именно состоялась церемония бракосочетания, неизвестно.

"Всё, что спасало этот год", — подписала снимки Чиповская.

Чиповская особо не афиширует личную жизнь, однако известно, что с Ендальцевым она познакомилась на съёмках фильма "Гороскоп на удачу" ещё в 2014 году, до брака пара встречалась более пяти лет.