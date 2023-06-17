Песков заверил, что Россия будет добиваться целей СВО

Россия продолжает специальную военную операцию и намерена достичь в ней поставленных целей. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы продолжаем нашу специальную военную операцию, и мы намерены добиться своих целей", — сказал Песков газете "Известия".