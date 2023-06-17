Песков заверил, что Россия будет добиваться целей СВО
Россия продолжает специальную военную операцию и намерена достичь в ней поставленных целей. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Мы продолжаем нашу специальную военную операцию, и мы намерены добиться своих целей", — сказал Песков газете "Известия".
Ранее Лайф писал, что Песков исключил изменение статуса спецоперации на Украине. Одной из главнейших целей СВО, как отметил он, является "защита права на жизнь людей Донбасса".
Обложка ©