Песков заверил, что Россия будет добиваться целей СВО
Россия продолжает специальную военную операцию и намерена достичь в ней поставленных целей. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Мы продолжаем нашу специальную военную операцию, и мы намерены добиться своих целей", — сказал Песков газете "Известия".
Ранее Лайф писал, что Песков исключил изменение статуса спецоперации на Украине. Одной из главнейших целей СВО, как отметил он, является "защита права на жизнь людей Донбасса".