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17 июня, 20:15

Два человека погибли, ребёнок ранен при ударе ВСУ по запорожскому селу Зеленополь

Два человека погибли, ребёнок ранен при ударе ВСУ по селу в Запорожской области

В результате украинского удара по селу Зеленополь погибло два человека. Как сообщили в экстренных службах региона, ранения также получил ребёнок.

Как сообщили журналистам, ВСУ атаковали село Зеленополь Куйбышевского района в 20:50. По их данным, были зафиксированы три прилёта снарядов. Ранения получил ребёнок, два человека погибли.

ВСУ обстреляли детский сад в Брянской области, введён режим ЧС

ВСУ обстреляли детский сад в Брянской области, введён режим ЧС

Ранее стало известно, что миссия управления по атомной энергии МАГАТЭ во главе с гендиректором Рафаэлем Гросси подверглась атаке со стороны ВСУ, когда возвращалась на Украину с Запорожской АЭС. Тем самым украинские военные нарушили режим тишины.

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t.me / Запорожский телеграф

Оксана Попова
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