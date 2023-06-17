Два человека погибли, ребёнок ранен при ударе ВСУ по запорожскому селу Зеленополь

В результате украинского удара по селу Зеленополь погибло два человека. Как сообщили в экстренных службах региона, ранения также получил ребёнок.

Как сообщили журналистам, ВСУ атаковали село Зеленополь Куйбышевского района в 20:50. По их данным, были зафиксированы три прилёта снарядов. Ранения получил ребёнок, два человека погибли.