Два человека погибли, ребёнок ранен при ударе ВСУ по запорожскому селу Зеленополь
Два человека погибли, ребёнок ранен при ударе ВСУ по селу в Запорожской области
В результате украинского удара по селу Зеленополь погибло два человека. Как сообщили в экстренных службах региона, ранения также получил ребёнок.
Как сообщили журналистам, ВСУ атаковали село Зеленополь Куйбышевского района в 20:50. По их данным, были зафиксированы три прилёта снарядов. Ранения получил ребёнок, два человека погибли.
Ранее стало известно, что миссия управления по атомной энергии МАГАТЭ во главе с гендиректором Рафаэлем Гросси подверглась атаке со стороны ВСУ, когда возвращалась на Украину с Запорожской АЭС. Тем самым украинские военные нарушили режим тишины.
t.me / Запорожский телеграф