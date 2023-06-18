"Жили они очень хорошо": Соседка рассказала Лайфу о челябинце, убившем девятилетнюю дочь

Соседка убившего девятилетнюю дочь челябинца поделилась подробностями о жизни этой семьи. Сама Нина Корниенко проживает в доме с момента его сдачи — более 30 лет: она застала времена, когда мама погибшего ребёнка была маленькой. Узнав о трагедии, женщина призналась Лайфу, что не могла и предположить, что такое произойдёт — семья создавала впечатление дружной. Главу семейства она также охарактеризовала положительно.

Соседка убившего дочь челябинца Нина Корниенко. Видео © LIFE

"Он, наоборот, такой общительный, всё время здоровался. С девочкой он всегда за ручку. Ну она, по-моему, помладше, чем девять лет. Она всегда так несёт ключик, что вот они будут двери открывать, всегда с ними разговаривала. Жили они очень хорошо, никто худого бы про них не сказал", — рассказала Лайфу Нина Корниенко.

Соседка рассказала, что девочка с родителями жили дружно и нельзя было бы даже заподозрить какие-либо проблемы в семье — будь то здоровье или деньги. Что касается главы семейства, то он, по словам женщины создавал впечатление очень дружелюбного и отзывчивого человека.