Стала известна личность погибшего на Волге спортсмена из Екатеринбурга
Погибшим на Волге екатеринбуржцем оказался спортсмен Андрей Смагин
Погибший Андрей Смагин. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / smagin_and
Погибшим на соревнованиях по триатлону в Самаре екатеринбуржцем оказался Андрей Смагин. 37-летний мужчина занимался разными видами спорта и вёл активный образ жизни. Об этом рассказал знакомый погибшего.
"Подробностей не знаем, сейчас в этом разбираются лица, которые более компетентны", — цитирует E1.RU собеседника.
Судя по социальным сетям, Андрей принимал участие в веломарафонах и забегах, катался на сноуборде. У мужчины остались жена и маленькая дочь.
Ранее Лайф писал, что в Самаре во время соревнований на Волге утонул спортсмен. Он прыгнул с баржи в воду и пропал, позже его нашли мёртвым. Предварительной причиной смерти спортсмена назвали утопление. Назначено несколько экспертиз.