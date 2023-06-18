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17 июня, 22:20

Стала известна личность погибшего на Волге спортсмена из Екатеринбурга

Погибшим на Волге екатеринбуржцем оказался спортсмен Андрей Смагин

<p>Погибший Андрей Смагин. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / smagin_and</p>

Погибший Андрей Смагин. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / smagin_and

Погибшим на соревнованиях по триатлону в Самаре екатеринбуржцем оказался Андрей Смагин. 37-летний мужчина занимался разными видами спорта и вёл активный образ жизни. Об этом рассказал знакомый погибшего.

"Подробностей не знаем, сейчас в этом разбираются лица, которые более компетентны", — цитирует E1.RU собеседника.

Судя по социальным сетям, Андрей принимал участие в веломарафонах и забегах, катался на сноуборде. У мужчины остались жена и маленькая дочь.

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Ранее Лайф писал, что в Самаре во время соревнований на Волге утонул спортсмен. Он прыгнул с баржи в воду и пропал, позже его нашли мёртвым. Предварительной причиной смерти спортсмена назвали утопление. Назначено несколько экспертиз.

Арина Родионова
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