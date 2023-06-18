Стала известна личность погибшего на Волге спортсмена из Екатеринбурга

Погибшим на соревнованиях по триатлону в Самаре екатеринбуржцем оказался Андрей Смагин. 37-летний мужчина занимался разными видами спорта и вёл активный образ жизни. Об этом рассказал знакомый погибшего.

"Подробностей не знаем, сейчас в этом разбираются лица, которые более компетентны", — цитирует E1.RU собеседника.

Судя по социальным сетям, Андрей принимал участие в веломарафонах и забегах, катался на сноуборде. У мужчины остались жена и маленькая дочь.