Песков заявил о превращении СВО "фактически в войну" России с коллективным Западом

Специальная военная операция на Украине начиналась против действий киевского режима для обеспечения безопасности граждан Донбасса. Однако сейчас она продолжается как фактически война между Москвой и коллективным Западом, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

"Действительно, специальная военная операция начиналась против Украины, против киевского режима с тем, чтобы обеспечить безопасность людей Донбасса. Это действительно так. Сейчас она уже продолжается как фактически война между Москвой и коллективным Западом", — сообщил Песков в беседе с RT, комментируя поставки западного оружия Украине.

Также пресс-секретарь президента заявил об отсутствии суверенитета у Украины. Незалежная не имеет ни воли, ни желания, ни возможности заявлять какую-то суверенную позицию, продолжил Песков.

"Украине диктуют то, что надо делать, из Вашингтона. Это очевидный и понятный всем факт", — заявил он.