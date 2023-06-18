ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 17 июня 2023, 22:13
5497

Песков заявил о превращении СВО "фактически в войну" России с коллективным Западом

Песков: Спецоперация превратилась фактически в войну РФ с коллективным Западом

Специальная военная операция на Украине начиналась против действий киевского режима для обеспечения безопасности граждан Донбасса. Однако сейчас она продолжается как фактически война между Москвой и коллективным Западом, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

"Действительно, специальная военная операция начиналась против Украины, против киевского режима с тем, чтобы обеспечить безопасность людей Донбасса. Это действительно так. Сейчас она уже продолжается как фактически война между Москвой и коллективным Западом", — сообщил Песков в беседе с RT, комментируя поставки западного оружия Украине.

Также пресс-секретарь президента заявил об отсутствии суверенитета у Украины. Незалежная не имеет ни воли, ни желания, ни возможности заявлять какую-то суверенную позицию, продолжил Песков.

"Украине диктуют то, что надо делать, из Вашингтона. Это очевидный и понятный всем факт", — заявил он.

Песков высоко оценил инициативы других стран в урегулировании конфликта на Украине
Песков высоко оценил инициативы других стран в урегулировании конфликта на Украине

Ранее Песков заявил, что страны – члены НАТО всё больше вмешиваются в украинский конфликт. По его словам, этот факт обязывает Россию более решительно защищать людей на новых территориях и в целом безопасность государства.

BannerImage

ТАСС / Сергей Бобылев

Оксана Попова
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Дмитрий Песков
  • Мировая политика
  • Политика России
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar