В Национальной телевизионной премии ТЭФИ может появиться специальная номинация для военных корреспондентов. Как сообщил спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, данная тема обсуждается очень серьёзно.

"Работа военных корреспондентов будет оцениваться. Вопрос только [в том], и сейчас мы это обсуждаем, в общих номинациях или специальной. Я думаю, что нужно сделать специальную такую линейку", — сказал Швыдкой ТАСС в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Швыдкой подчеркнул, что "сегодня освещение специальной военной операции многожанровое". Работа над перечнем номинаций, по его словам, завершается, и тема появления новой обсуждается очень серьёзно, добавил он.