Умер внук Льва Троцкого, который был последним свидетелем его убийства в Мексике

Внук российского революционера Льва Троцкого Всеволод Волков (Эстебан Волков-Бронштейн) скончался в столице Мексики Мехико в возрасте 97 лет. Как напомнила газета La Journada, он был последним живым свидетелем убийства политического деятеля.

Газета пишет, что Волков на протяжении большей части своей жизни сохранял и распространял наследие своего деда. В частности, он открыл музей в мексиканской столице в честь советского революционера, который возглавлял до своей смерти.

Волков родился 7 марта 1926 года в СССР. При рождении ему дали имя Всеволод, позднее он сменил его на Эстебан. Его матерью была старшая дочь Льва Троцкого Зинаида. Спустя некоторое время он остался без родителей, после чего в возрасте 13 лет переехал с Троцким в Мексику. Он оказался свидетелем нескольких покушений на революционера, а в результате одного из них он получил ранение в юном возрасте. В Мексике Волков изучал химию, а также был активным участником местного социалистического движения.

"Ещё одна часть большевистской истории только что умерла. Да будет с тобой революция, товарищ", — написал один из друзей Волкова в социальной сети.