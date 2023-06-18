Британская журналистка удивилась присутствию в России западного бизнеса
Корреспондента Sky News Мэгней удивило — в РФ до сих пор есть западный бизнес
Победить российскую экономику быстро невозможно, так как она весьма успешно справляется с последствиями антироссийских санкций. Об этом заявила корреспондент Диана Мэгней в эфире телеканала Sky News.
"Здесь [в России ] до сих пор остаётся западный бизнес, чего я никак не ожидала, когда начался конфликт", — призналась Мэгней.
Удивлённая положением дел в России Мэгней подчеркнула, что страна очень успешно справляется с ограничительными санкциями. Так, владеющая брендом Zara компания Inditex открыла магазины с русскоязычными названиями, в которых "вероятно, продаются произведённые в России товары".
Ранее Лайф писал, что Adidas решил вернуться в Россию. Открытие магазинов назначено на 1 ноября.
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