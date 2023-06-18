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18 июня, 03:47

Британская журналистка удивилась присутствию в России западного бизнеса

Корреспондента Sky News Мэгней удивило — в РФ до сих пор есть западный бизнес

Победить российскую экономику быстро невозможно, так как она весьма успешно справляется с последствиями антироссийских санкций. Об этом заявила корреспондент Диана Мэгней в эфире телеканала Sky News.

"Здесь [в России ] до сих пор остаётся западный бизнес, чего я никак не ожидала, когда начался конфликт", — призналась Мэгней.

Удивлённая положением дел в России Мэгней подчеркнула, что страна очень успешно справляется с ограничительными санкциями. Так, владеющая брендом Zara компания Inditex открыла магазины с русскоязычными названиями, в которых "вероятно, продаются произведённые в России товары".

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Ранее Лайф писал, что Adidas решил вернуться в Россию. Открытие магазинов назначено на 1 ноября.

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Арина Родионова
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