Победить российскую экономику быстро невозможно, так как она весьма успешно справляется с последствиями антироссийских санкций. Об этом заявила корреспондент Диана Мэгней в эфире телеканала Sky News.

"Здесь [в России ] до сих пор остаётся западный бизнес, чего я никак не ожидала, когда начался конфликт", — призналась Мэгней.

Удивлённая положением дел в России Мэгней подчеркнула, что страна очень успешно справляется с ограничительными санкциями. Так, владеющая брендом Zara компания Inditex открыла магазины с русскоязычными названиями, в которых "вероятно, продаются произведённые в России товары".