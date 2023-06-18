Около 100 человек погибли из-за адской жары в Индии за три дня

По меньшей мере 98 человек погибли из-за сильной жары за последние три дня на севере Индии. Об этом сообщил телеканал India Today.

Так, в округе Баллия штата Уттар-Прадеш в период с 15 по 17 июня госпитализировали 400 человек, из них 54 позднее умерли. Температура установилась на уровне 42,2 градуса Цельсия. По словам начальника службы здравоохранения округа Джаянта Кумара, значительная часть пациентов была старше 60 лет. Все госпитализированные страдали различными недугами, а их плохое самочувствие стало следствием экстремальной жары. Кумар отметил, что большинство смертей произошло из-за сердечного приступа, инсульта и диареи.

Похожая ситуация сложилась в соседнем штате Бихар. Результатом погодных условий стала гибель 44 человек. 35 из них проживали в округе Патна. Накануне там температура поднялась до 44 градусов, а в одноимённом городе — до 44,7 градуса. Из-за такой сильной жары в округе пришлось закрыть школы до 24 июня.

Согласно прогнозам, жара сохранится ещё на протяжении пяти дней и окутает большую часть Индии.