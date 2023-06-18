Рассекавший по морю "красный Ferrari" засняли у берегов Владивостока
Жители Владивостока сняли на видео лодку, стилизованную под спорткар Ferrari
У берегов Владивостока в море местные жители заметили красный Ferrari, который передвигался по воде. Очевидцы сняли происходящее на видео.
В море у берегов Владивостока заметили красный Ferrari. Видео © Telegram / Svodka25
"Горожане заметили непривычный водный транспорт — красный "феррари", который двигается по воде. Хотели бы прокатиться на таком?" — пишут местные паблики.
Транспортным средством оказалась моторная лодка, стилизованная под автомобиль. О ней СМИ писали ещё год назад, когда необычное зрелище в виде плавающего спорткара впервые впечатлило местных жителей.
Ранее Лайф писал о том, что юный житель Пролетарского района Донецка приспособил для заплывов по небольшому пруду старый холодильник. Мальчик мечтает о лодке, а пока пользуется тем, что есть под рукой.
Telegram / Svodka25