Рассекавший по морю "красный Ferrari" засняли у берегов Владивостока

У берегов Владивостока в море местные жители заметили красный Ferrari, который передвигался по воде. Очевидцы сняли происходящее на видео.

В море у берегов Владивостока заметили красный Ferrari. Видео © Telegram / Svodka25

"Горожане заметили непривычный водный транспорт — красный "феррари", который двигается по воде. Хотели бы прокатиться на таком?" — пишут местные паблики.

Транспортным средством оказалась моторная лодка, стилизованная под автомобиль. О ней СМИ писали ещё год назад, когда необычное зрелище в виде плавающего спорткара впервые впечатлило местных жителей.