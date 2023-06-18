Раскрыты потери экономики РФ из-за ковида в расчёте на человека

Потери экономики России из-за пандемии коронавируса в расчёте на душу населения составляют 306 долларов (около 26 тысяч рублей) на человека. При этом в Германии данный показатель равен 4807 долларам (более 402 тысяч рублей), а в Австралии — 5760 (более 481 тысячи рублей), сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"Если посчитать из известных на сегодня нам цифр, опубликованных в разных странах, то из расчёта на душу населения потери российской экономики составили 306 долларов за счёт пандемии, а в Германии это число составляет 4807 долларов, в Австралии — 5760 долларов на душу населения. Цифры несопоставимые", — приводит слова Поповой РИА "Новости".

Глава Роспотребнадзора добавила, что система мероприятий по борьбе с ковидом отличалась в России и в ряде других стран мира. Так, правительства многих государств вводили бесконечные локдауны, в России же специалисты отмечали, что это малоэффективная мера, поэтому в РФ не было локдаунов, кроме одного — самого первого, когда о COVID-19 ещё ничего не было известно.