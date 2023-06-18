Регион

Уведомления отключены

18 июня, 10:25

В южных штатах США более 515 тысяч человек остались без света из-за непогоды

Более 515 тысяч жителей южных американских штатов Оклахома, Техас, Луизиана, Миссисипи и Арканзас остаются без электричества из-за непогоды, в частности, штормов. Такие данные приводит портал PowerOutage.us.

Так, в Оклахоме без света остаются почти 214 тысяч потребителей, в Техасе — более 126,4 тысячи, а в Луизиане — около 113,8 тысячи. В Миссисипи и Арканзасе электричества лишены 43 и 18 тысяч человек соответственно.

Техасская газета Houston Chronicle уточняет, что причиной массового отключения электричества в Техасе и Луизиане стали сильные штормы. Они вывели из строя линии электропередач, питающие населённые пункты.

Жутко красиво: Мощные разряды молнии поразили здание Всемирного торгового центра в Нью-Йорке

Жутко красиво: Мощные разряды молнии поразили здание Всемирного торгового центра в Нью-Йорке

Ранее мощный тайфун обрушился на Владивосток. Властям города даже пришлось объявить режим чрезвычайной ситуации.

Обложка ©

Unsplash

Иван Косицын
  • Новости
  • США
  • Происшествия

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров