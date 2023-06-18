В южных штатах США более 515 тысяч человек остались без света из-за непогоды

Более 515 тысяч жителей южных американских штатов Оклахома, Техас, Луизиана, Миссисипи и Арканзас остаются без электричества из-за непогоды, в частности, штормов. Такие данные приводит портал PowerOutage.us.

Так, в Оклахоме без света остаются почти 214 тысяч потребителей, в Техасе — более 126,4 тысячи, а в Луизиане — около 113,8 тысячи. В Миссисипи и Арканзасе электричества лишены 43 и 18 тысяч человек соответственно.