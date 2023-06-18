В южных штатах США более 515 тысяч человек остались без света из-за непогоды
Более 515 тысяч жителей южных американских штатов Оклахома, Техас, Луизиана, Миссисипи и Арканзас остаются без электричества из-за непогоды, в частности, штормов. Такие данные приводит портал PowerOutage.us.
Так, в Оклахоме без света остаются почти 214 тысяч потребителей, в Техасе — более 126,4 тысячи, а в Луизиане — около 113,8 тысячи. В Миссисипи и Арканзасе электричества лишены 43 и 18 тысяч человек соответственно.
Техасская газета Houston Chronicle уточняет, что причиной массового отключения электричества в Техасе и Луизиане стали сильные штормы. Они вывели из строя линии электропередач, питающие населённые пункты.
Ранее мощный тайфун обрушился на Владивосток. Властям города даже пришлось объявить режим чрезвычайной ситуации.
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