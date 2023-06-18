Американский боец UFC установил рекорд по числу ударов
Каннонье нанёс Веттори 241 удар, установив рекорд на турнире UFC on ESPN 47
Джаред Каннонье наносит удар Марвину Веттори. Обложка © Getty Images / Chris Unger / Zuffa LLC
Американский боец смешанных единоборств (MMA) Джаред Каннонье установил рекорд среднего веса по количеству значимых ударов за бой на турнире UFC on ESPN 47. В поединке с итальянцем Марвином Веттори он нанёс 241 удар. Судьи единогласно признали победу Каннонье.
"После боя с Адесаньей я ставил перед собой цель поднять свой объём ударов, я эффективный ударник. И теперь у меня рекорд, больше всего значимых ударов в истории среднего веса за бой — это вклад в мой послужной список, может быть, это внесёт моё имя в историю", — сказал Каннонье после боя.
Предыдущий рекорд (186 ударов) принадлежал другому американцу — Шону Стрикленду.
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