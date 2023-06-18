Американский боец UFC установил рекорд по числу ударов

"После боя с Адесаньей я ставил перед собой цель поднять свой объём ударов, я эффективный ударник. И теперь у меня рекорд, больше всего значимых ударов в истории среднего веса за бой — это вклад в мой послужной список, может быть, это внесёт моё имя в историю", — сказал Каннонье после боя.