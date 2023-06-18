Российские банки заявили о проблемах с переводом юаней в Евросоюз и США

Bank of China ограничил проведение переводов из РФ в банки ЕС, США, а также Британии и Швейцарии. Об этом пишет РБК со ссылкой на представителей Модульбанка и "Финама", у которых китайская организация является банком-корреспондентом. Кроме того, об ограничениях заявил "Юникредит".

Модульбанк уже предупредил клиентов о приостановке таких переводов в китайских юанях. Как отметил председатель правления Павел Семёнов, ограничения затрагивают все банки, которые используют Bank of China в качестве основного банка-корреспондента для переводов.

"Финам" с 13 июня прекратил приём к исполнению распоряжений на перевод в юанях, долларах и евро через корреспондентские счета Bank of China. При этом исключение составляют операции в банки-получатели Bank of China.

"Решение принято не Китаем, а сторонами ЕС и США. Таким образом пытаются осуществить санкционное давление через перекрытие альтернативных каналов в виде юаня", — подчеркнул Семёнов.