На Ставрополье подполковник наварился на уборке в полиции, но теперь ему грозит 10 лет

В Ставропольском крае 54-летний подполковник МВД разбогател на услугах клининга в зданиях полиции. Его махинации раскрылись спустя почти шесть лет, сообщает телеграм-канал SHOT.

По его данным, начальник тыла отдела МВД по Петровскому городскому округу в Светлограде с 2017-го по 2023 год заключил девять контрактов с разными индивидуальными предпринимателями из Ставрополя на 4,7 миллиона рублей. Деньги предназначались для услуг по уборке территории и четырёх зданий. Однако, как выяснило следствие, подполковник договорился с клининговыми компаниями и завысил реальную стоимость услуги. В результате он получил 3,6 миллиона рублей.

Раскрылось всё во время проверки, в результате чего полицейского задержали и завели на него уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере. Подполковнику грозит до десяти лет лишения свободы со штрафом до одного миллиона рублей по статье "Мошенничество, совершённое организованной группой либо в особо крупном размере".