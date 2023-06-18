Лавров прокомментировал решение Германии считать Россию "самой серьёзной угрозой"
Лавров: Решение политиков ФРГ считать РФ угрозой не опирается на интересы страны
Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что решения властей ФРГ не опираются на логику и интересы страны. Так он прокомментировал новую стратегию нацбезопасности Германии, в которой заявлено, что Россия теперь является угрозой "номер один".
"Мне трудно комментировать действия, высказывания, документы, принимаемые современными германскими политиками. Они не опираются ни на логику, ни на интересы самой Германии и германского народа", — сказал Лавров в программе "Москва. Кремль. Путин".
Отрывок эфира журналист Павел Зарубин опубликовал в воскресенье в своём телеграм-канале.
Напомним, ранее в Кремле также реагировали на соответствующее решение Германии. Там заявили, что она "наступает себе на ногу и стреляет в неё", следуя в фарватере политики Соединённых Штатов.
ТАСС / Пресс-служба МИД РФ