Лавров прокомментировал решение Германии считать Россию "самой серьёзной угрозой"

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что решения властей ФРГ не опираются на логику и интересы страны. Так он прокомментировал новую стратегию нацбезопасности Германии, в которой заявлено, что Россия теперь является угрозой "номер один".

"Мне трудно комментировать действия, высказывания, документы, принимаемые современными германскими политиками. Они не опираются ни на логику, ни на интересы самой Германии и германского народа", — сказал Лавров в программе "Москва. Кремль. Путин".

Отрывок эфира журналист Павел Зарубин опубликовал в воскресенье в своём телеграм-канале.