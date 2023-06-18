Абрамович отказался отправлять Украине все деньги от продажи "Челси"

Миллиардер Роман Абрамович хочет, чтобы средства от продажи английского ФК "Челси", который ранее принадлежал ему, достались и украинцам, и россиянам, пострадавшим от боевых действий, а не только первым. По данным The Mail on Sunday, власти Британии и ЕС, скорее всего, не согласятся на такое условие.

В то же время передача средств от продажи футбольного клуба Украине не может произойти без разрешения Абрамовича. Газета отмечает, что деньги могут не дойти до пострадавших до конца этого года.