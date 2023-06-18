Абрамович отказался отправлять Украине все деньги от продажи "Челси"
Daily Mail: Абрамович против перевода Украине всех денег от продажи "Челси"
Миллиардер Роман Абрамович хочет, чтобы средства от продажи английского ФК "Челси", который ранее принадлежал ему, достались и украинцам, и россиянам, пострадавшим от боевых действий, а не только первым. По данным The Mail on Sunday, власти Британии и ЕС, скорее всего, не согласятся на такое условие.
В то же время передача средств от продажи футбольного клуба Украине не может произойти без разрешения Абрамовича. Газета отмечает, что деньги могут не дойти до пострадавших до конца этого года.
"Мы хотим убедиться, что деньги попадут лишь к тем, для кого они предназначены. Мне нужна полная уверенность", — подчеркнул министр иностранных дел Британии Джеймс Клеверли.
Лайф напоминает, что Абрамович в конце мая 2022 года был вынужден продать "Челси" группе американских бизнесменов во главе с Тоддом Боэли за 4,25 миллиарда фунтов стерлингов. Он принял решение расстаться с клубом после того, как власти Великобритании заморозили активы россиянина в стране. В декабре того же года Канада начала процесс ареста и конфискации активов Абрамовича в общей сложности на $26 млн. Абрамович в 2022-м лишился более половины состояния.
ТАСС / Карпухин Сергей