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18 июня, 11:20

В Донбассе уничтожена американская РЛС контрбатарейной борьбы

Минобороны: В ДНР уничтожена американская РЛС контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50

Вблизи населённого пункта Максимильяновка в ДНР уничтожена радиолокационная станция (РЛС) контрбатарейной борьбы американского производства AN/TPQ-50. Об этом заявили в Министерстве обороны России.

"В районах населённых пунктов Берестовое Харьковской области и Новосёловское Луганской Народной Республики пресечена деятельность двух диверсионно-разведывательных групп", — добавили в ведомстве.

Кроме того, при огневом поражении за сутки на Купянском направлении ВС РФ уничтожили до 60 украинских военнослужащих. Также ВСУ потеряли три пикапа, гаубицу "Мста-Б" и польскую самоходную артиллерийскую установку Krab.

У Времевского выступа за сутки отражены четыре атаки ВСУ

У Времевского выступа за сутки отражены четыре атаки ВСУ

Ранее Лайф писал, что ВС РФ отразили восемь атак ВСУ на Донецком направлении. Российская авиация нанесла поражение подразделениям 79-й десантно-штурмовой, 110-й механизированной и 129-й бригады теробороны.

Обложка ©

ТАСС / Станислав Красильников

Никита Осипов
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