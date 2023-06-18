В Донбассе уничтожена американская РЛС контрбатарейной борьбы

Вблизи населённого пункта Максимильяновка в ДНР уничтожена радиолокационная станция (РЛС) контрбатарейной борьбы американского производства AN/TPQ-50. Об этом заявили в Министерстве обороны России.

"В районах населённых пунктов Берестовое Харьковской области и Новосёловское Луганской Народной Республики пресечена деятельность двух диверсионно-разведывательных групп", — добавили в ведомстве.

Кроме того, при огневом поражении за сутки на Купянском направлении ВС РФ уничтожили до 60 украинских военнослужащих. Также ВСУ потеряли три пикапа, гаубицу "Мста-Б" и польскую самоходную артиллерийскую установку Krab.