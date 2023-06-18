Беглов подвёл предварительные итоги ПМЭФ для Петербурга

Прошедший с 14 по 17 июня Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) принёс Северной столице свыше 660 миллиардов рублей. Предварительные итоги трёх дней мероприятия подвёл губернатор города Александр Беглов, пишет телеканал "Санкт-Петербург".

"Инвесторы понимают, что у Петербурга хороший имидж. Если представить, что в прошлом году инвестиции в наш город составили более триллиона рублей, — это хорошее доверие нашему городу. Мы создаём и условия для инвесторов. Это и кредиты, и налоговые послабления, и многое другое", — подчеркнул он.

Всего Санкт-Петербург заключил 62 соглашения, в том числе 40 инвестиционных в сфере промышленности, энергетики, транспортной инфраструктуры, логистики, образования, фармацевтики и туризма. По словам Беглова, крупные стратегические контракты привлекут капитал почти во все отрасли.

В частности, на полях ПМЭФ было подписано соглашение государственно-частного партнёрства с ВТБ о строительстве платной трассы М7. Она пройдёт от Шпалерной улицы до Выборгского шоссе с мостом в створе Арсенальной улицы. Другой документ предполагает создание культурно-спортивного кластера на стадионе "Петровский". А ещё в городе появятся заправки для электромобилей и производство экологически чистых видов транспорта. Соответствующий контракт заключён с компанией "Россети". Кроме того, подписаны документы о сотрудничестве с Белоруссией, Китаем, Кубой и Венгрией.