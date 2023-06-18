Брат впавшей в кому после ринопластики модели рассказал о её состоянии

Впавшую в кому после ринопластики 25-летнюю модель Владу Антропову перевезли с Рублёвки в государственную больницу. Как рассказал её брат, она по-прежнему подключена к аппарату искусственной вентиляции лёгких и находится в бессознательном состоянии, сообщает SHOT.

Та самая частная клиника на Рублёвке, где девушка впала в кому после ринопластики. Видео © Telegram / SHOT

Тем не менее лечащие врачи дают благоприятный прогноз на выздоровление Влады. Что конкретно произошло в клинике на Рублёвке, пока не известно. Сами сотрудники этого медучреждения до сих пор не прокомментировали произошедшее. Возможно, родственники пациентки пока не собираются привлекать клинику к ответственности.

Известно, что Влада родилась в Новозыбкове Брянской области, а в столицу приехала получать образование в лингвистическом вузе. На аккаунт в соцсетях девушки подписано свыше 50 тысяч человек. Обычно она публикует фото в ярких нарядах и кадры из путешествий.