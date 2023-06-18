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18 июня, 12:06

Брат впавшей в кому после ринопластики модели рассказал о её состоянии

SHOT: Врачи дают благоприятный прогноз по модели, впавшей в кому после операции

<p>Влада Антропова. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в России, принадлежит признанной экстремистской корпорации Meta) / antropova_vlada</p>

Влада Антропова. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в России, принадлежит признанной экстремистской корпорации Meta) / antropova_vlada

Впавшую в кому после ринопластики 25-летнюю модель Владу Антропову перевезли с Рублёвки в государственную больницу. Как рассказал её брат, она по-прежнему подключена к аппарату искусственной вентиляции лёгких и находится в бессознательном состоянии, сообщает SHOT.

Та самая частная клиника на Рублёвке, где девушка впала в кому после ринопластики. Видео © Telegram / SHOT

Тем не менее лечащие врачи дают благоприятный прогноз на выздоровление Влады. Что конкретно произошло в клинике на Рублёвке, пока не известно. Сами сотрудники этого медучреждения до сих пор не прокомментировали произошедшее. Возможно, родственники пациентки пока не собираются привлекать клинику к ответственности.

Известно, что Влада родилась в Новозыбкове Брянской области, а в столицу приехала получать образование в лингвистическом вузе. На аккаунт в соцсетях девушки подписано свыше 50 тысяч человек. Обычно она публикует фото в ярких нарядах и кадры из путешествий.

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Как уже ранее сообщал Лайф, ринопластика была выполнена в клинике "Жуковка" на Рублёвке. Уже ночью после хирургического вмешательства девушке стало плохо и она впала в кому.

Наталья Исакова
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