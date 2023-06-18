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18 июня, 11:52

Путин заявил, что в России стимулируют разработку военных беспилотников

Россия стимулирует военную промышленность в области разработки беспилотников. Такое заявление сделал глава государства Владимир Путин в ходе закрытой части общения с военными корреспондентами. Евгений Поддубный попросил президента обратить внимание на этот вопрос.

"Да, да. Мы делаем это, Жень, мы делаем это", — ответил российский лидер. Кадры были показаны в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1".

Путин заявил, что его слова о потерях ВСУ там подтверждают "в разговорах"

Путин заявил, что его слова о потерях ВСУ там подтверждают "в разговорах"

Ранее Лайф писал, что дрон-камикадзе "Привет-82" поразил опорный пункт ВСУ при первом применении. Разработчиком является конструкторское бюро "Око".

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ТАСС / Станислав Красильников

Никита Осипов
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