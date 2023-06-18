ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 18 июня 2023, 11:41

Путин заявил, что его слова о потерях ВСУ там подтверждают "в разговорах"

Президент РФ Владимир Путин в закрытой части общения с ведущими военкорами страны отметил, что его слова о больших потерях ВСУ в ходе контрнаступления подтверждают на Украине "между собой в разговорах". Фрагмент этой беседы появился в программе "Москва. Кремль. Путин", его опубликовал журналист Павел Зарубин в телеграм-канале.

Фрагмент закрытой части встречи Путина с российскими военкорами. Видео © Telegram / ЗАРУБИН

"Кстати говоря, то, что я вам говорил о потерях противника, — они между собой в разговорах это подтверждают. Каналов очень много", — сказал президент военкорам.

Также он отметил, что противник пользуется теми же средствами связи, что и российская сторона. По словам главы государства, "и они нас прослушивают, и мы их".

Путин рассказал, где может находиться Залужный
Путин рассказал, где может находиться Залужный

Ранее Путин заявил, что потери Украины в десять раз больше российских. Как отметил президент, уже скоро у ВСУ не останется собственной техники. На чужой же они долго не повоюют, а вот российская оборонная промышленность быстро развивается, подчеркнул он.

BannerImage

Кremlin.ru

Наталья Исакова
  • Новости
  • Путин
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar