Клава Кока рассказала, какое место в России любит больше всего

Певица Клава Кока заявила о своей любви к Уралу. Она родилась там, и её близкие по-прежнему там живут. Об этом она рассказала в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"Вот Пермь, которой, кстати, недавно исполнилось 300 лет. У меня там родственники. А я родилась в Екатеринбурге. Мой любимый Урал", — сказала она в беседе с газетой "Петербургский дневник".