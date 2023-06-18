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18 июня, 12:14

Клава Кока рассказала, какое место в России любит больше всего

Клава Кока назвала Урал любимым местом в России

Певица Клава Кока заявила о своей любви к Уралу. Она родилась там, и её близкие по-прежнему там живут. Об этом она рассказала в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"Вот Пермь, которой, кстати, недавно исполнилось 300 лет. У меня там родственники. А я родилась в Екатеринбурге. Мой любимый Урал", — сказала она в беседе с газетой "Петербургский дневник".

Валя Карнавал дала простой совет блогерам, попавшим в чёрный список налоговой

Валя Карнавал дала простой совет блогерам, попавшим в чёрный список налоговой

Ранее российская певица Клава Кока в беседе с корреспондентом Лайфа отшутилась в ответ на вопрос об уплате налогов.

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ТАСС / Пётр Ковалёв

Илья Суриков
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