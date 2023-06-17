Клава Кока позвала ФНС в гости с проверкой: У меня всё чисто
Российская певица Клава Кока в беседе с корреспондентом Лайфа отшутилась в ответ на вопрос о неуплате налогов известными личностями. Исполнительница сегодня появилась на полях Петербургского международного экономического форума.
Клава Кока заявила, что не боится проверок налоговой. Видео © LIFE
"Я же деньги не зарабатываю, я ничего не знаю", — с иронией заявила певица.
При этом артистка отметила, что не боится проверок со стороны ФНС. Кока даже призвала сотрудников ведомства прийти с проверкой, так как "у неё всё чисто" и ей нечего скрывать.
Напомним, ранее МВД составило список из 30 российских блогеров для их проверки на неуплату налогов. Среди них — Гусейн Гасанов, Егор Крид и Инстасамка (Дарья Зотеева). На счёт последней ФНС наложила арест, после чего та уехала из России, но позднее всё же оплатила долг в размере 689 тысяч рублей.
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