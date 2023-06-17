Клава Кока позвала ФНС в гости с проверкой: У меня всё чисто

Российская певица Клава Кока в беседе с корреспондентом Лайфа отшутилась в ответ на вопрос о неуплате налогов известными личностями. Исполнительница сегодня появилась на полях Петербургского международного экономического форума.

Клава Кока заявила, что не боится проверок налоговой. Видео © LIFE

"Я же деньги не зарабатываю, я ничего не знаю", — с иронией заявила певица.