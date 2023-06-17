Регион

Уведомления отключены

17 июня, 11:26

Клава Кока позвала ФНС в гости с проверкой: У меня всё чисто

Российская певица Клава Кока в беседе с корреспондентом Лайфа отшутилась в ответ на вопрос о неуплате налогов известными личностями. Исполнительница сегодня появилась на полях Петербургского международного экономического форума.

Клава Кока заявила, что не боится проверок налоговой. Видео © LIFE

"Я же деньги не зарабатываю, я ничего не знаю", — с иронией заявила певица.

Блогерше Лерчек не разморозили счета, несмотря на погашенный долг по налогам

Блогерше Лерчек не разморозили счета, несмотря на погашенный долг по налогам

При этом артистка отметила, что не боится проверок со стороны ФНС. Кока даже призвала сотрудников ведомства прийти с проверкой, так как "у неё всё чисто" и ей нечего скрывать.

Напомним, ранее МВД составило список из 30 российских блогеров для их проверки на неуплату налогов. Среди них — Гусейн Гасанов, Егор Крид и Инстасамка (Дарья Зотеева). На счёт последней ФНС наложила арест, после чего та уехала из России, но позднее всё же оплатила долг в размере 689 тысяч рублей.

Валя Карнавал дала простой совет блогерам, попавшим в чёрный список налоговой

Валя Карнавал дала простой совет блогерам, попавшим в чёрный список налоговой

Обложка ©

LIFE

Иван Косицын
  • Новости
  • клавакока
  • Знаменитости
  • Поп-культура и Развлечения

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров