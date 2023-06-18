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18 июня, 12:25

Путин: Информационная работа — один из самых важных боевых участков

В ходе специальной военной операции (СВО) очень важна информационная работа. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с военкорами. Фрагмент из закрытой части беседы опубликован в эфире программы "Москва. Кремль. Путин".

"Информационная работа — один из самых важных боевых участков", — отметил президент.

Путин добавил, что со своей стороны старается реализовывать то, о чём говорят военкоры. Также глава государства, обращаясь к собеседникам, подчеркнул, что в информационном пространстве каждое действие должно работать на укрепление работоспособности России. При этом ни в коем случае нельзя ставить частные интересы выше государственных.

"Не тот случай и не то время", — указал президент.

Путин заявил, что его слова о потерях ВСУ там подтверждают "в разговорах"

Путин заявил, что его слова о потерях ВСУ там подтверждают "в разговорах"

Ранее Лайф писал, что лидер РФ назвал большим преимуществом России сплочённость общества в ходе СВО. Глава государства отметил, что в этом есть и заслуга журналистов.

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ТАСС / Михаил Климентьев

Никита Никонов
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