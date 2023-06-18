В ходе специальной военной операции (СВО) очень важна информационная работа. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с военкорами. Фрагмент из закрытой части беседы опубликован в эфире программы "Москва. Кремль. Путин".

"Информационная работа — один из самых важных боевых участков", — отметил президент.

Путин добавил, что со своей стороны старается реализовывать то, о чём говорят военкоры. Также глава государства, обращаясь к собеседникам, подчеркнул, что в информационном пространстве каждое действие должно работать на укрепление работоспособности России. При этом ни в коем случае нельзя ставить частные интересы выше государственных.

"Не тот случай и не то время", — указал президент.