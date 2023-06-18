ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 18 июня 2023, 10:53

Путин назвал большим преимуществом России сплочённость общества в ходе СВО

Президент РФ Владимир Путин в ходе общения с военкорами назвал большим преимуществом России сплочённость общества в ходе спецоперации на Украине. Фрагмент из закрытой части беседы опубликован в программе "Москва. Кремль. Путин", его выложил в телеграм-канале журналист Павел Зарубин.

Президент РФ Владимир Путин рассказал о сплочённости российского общества в ходе СВО. Видео © t.me / zarubinreporter

Лидер РФ отметил, что в сплочённости общества есть и заслуга российских журналистов.

Путин рассказал, как возвращал бойца из зоны спецоперации
Путин рассказал, как возвращал бойца из зоны спецоперации

"Это большое наше преимущество, наше, России. И наше с вами, со СМИ, потому что это очень огромная работа СМИ — что мы вместе с вами за последнее время выстроили единство российского общества. И оно в ходе военных действий, военной операции проявило нужную РФ сплочённость", — сказал Путин.

Ранее Владимир Путин допустил, что главнокомандующий украинскими вооружёнными силами Валерий Залужный может находиться за границей.

В Кремле пригрозили наказанием за слова о желании убивать русских
В Кремле пригрозили наказанием за слова о желании убивать русских
BannerImage

ТАСС / The Kremlin Moscow

Иван Косицын
  • Новости
  • Путин
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Политика России
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar