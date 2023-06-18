Путин назвал большим преимуществом России сплочённость общества в ходе СВО

Президент РФ Владимир Путин в ходе общения с военкорами назвал большим преимуществом России сплочённость общества в ходе спецоперации на Украине. Фрагмент из закрытой части беседы опубликован в программе "Москва. Кремль. Путин", его выложил в телеграм-канале журналист Павел Зарубин.

"Это большое наше преимущество, наше, России. И наше с вами, со СМИ, потому что это очень огромная работа СМИ — что мы вместе с вами за последнее время выстроили единство российского общества. И оно в ходе военных действий, военной операции проявило нужную РФ сплочённость", — сказал Путин.