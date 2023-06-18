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18 июня, 10:53

Путин назвал большим преимуществом России сплочённость общества в ходе СВО

Президент РФ Владимир Путин в ходе общения с военкорами назвал большим преимуществом России сплочённость общества в ходе спецоперации на Украине. Фрагмент из закрытой части беседы опубликован в программе "Москва. Кремль. Путин", его выложил в телеграм-канале журналист Павел Зарубин.

Президент РФ Владимир Путин рассказал о сплочённости российского общества в ходе СВО. Видео © t.me / zarubinreporter

Российский лидер отметил, что в сплочённости общества есть и заслуга российских журналистов.

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"Это большое наше преимущество, наше, России. И наше с вами, со СМИ, потому что это очень огромная работа СМИ — что мы вместе с вами за последнее время выстроили единство российского общества. И оно в ходе военных действий, военной операции проявило нужную РФ сплочённость", — сказал Путин.

Ранее Владимир Путин допустил, что главнокомандующий украинскими вооружёнными силами Валерий Залужный может находиться за границей.

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ТАСС / The Kremlin Moscow

Иван Косицын
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