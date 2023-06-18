В Кремле пригрозили наказанием за слова о желании убивать русских

За слова украинских политиков о стремлении убивать русских Россия будет наказывать. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что русским нельзя угрожать убийством.

"Так говорят наши враги, и мы должны с ними воевать. Нельзя русским угрожать убийством. Русские должны за это наказывать, и мы будем это делать", — сказал он в интервью программе "Москва. Кремль. Путин", фрагмент которого журналист Павел Зарубин выложил в телеграм-канале.