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18 июня, 09:45

В Кремле пригрозили наказанием за слова о желании убивать русских

Песков: Россия будет наказывать за заявления с Украины о желании убивать русских

За слова украинских политиков о стремлении убивать русских Россия будет наказывать. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что русским нельзя угрожать убийством.

Песков заявил, что за слова о желании убивать русских последует наказание. Видео © Telegram / ЗАРУБИН

"Так говорят наши враги, и мы должны с ними воевать. Нельзя русским угрожать убийством. Русские должны за это наказывать, и мы будем это делать", — сказал он в интервью программе "Москва. Кремль. Путин", фрагмент которого журналист Павел Зарубин выложил в телеграм-канале.

Песков в беседе с Лайфом иронично ответил на заявление Подоляка об уничтожении россиян

Песков в беседе с Лайфом иронично ответил на заявление Подоляка об уничтожении россиян

Ранее советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил о том, что военный план киевских властей включает в себя убийство как можно большего числа россиян. Также глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов до этого заявлял, что украинские власти "убивали и будут убивать россиян в любой точке мира" до полной своей победы. Он также говорил о том, что его ведомство стоит за терактами в отношении ряда публичных лиц в России.

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Илья Суриков
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