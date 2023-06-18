Путин: В Российской армии должно быть единоначалие

В Российской армии должно быть единоначалие. В то же время можно создать некую группу, которая будет собирать информацию по наиболее перспективным техническим средствам. Об этом заявил президент страны Владимир Путин в беседе с военными корреспондентами. Её фрагмент показали в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1".

"Вы же знаете известную сентенцию: "хотите загубить дело — создайте рабочую группу". Но идея правильная у вас. Надо подумать, я с вами согласен, я сам хочу это сделать. То, что наши там бывают постоянно, вы это знаете: [первый замруководителя Администрации Президента РФ Сергей] Кириенко не вылезает оттуда, [вице-премьер] Марат Хуснуллин там постоянно. [Глава Минпромторга Денис] Мантуров там постоянно, представители промышленности постоянно, но вы правы в том, что надо бы поиск и селекцию осуществлять", — отметил российский лидер.

Президент призвал наладить системную работу. По его мнению, можно создать группу администрации, чтобы она регулярно шастала среди командиров, но здесь есть проблемы. Путин подчеркнул, что это тонкая вещь, однако собирать информацию и селектировать её по наиболее перспективным техническим средствам необходимо. Глава государства порекомендовал участникам встречи направить ему инициативы.