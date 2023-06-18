Путин отметил огромную работу СМИ по объединению российского общества
Президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с военными корреспондентами обратил внимание на огромную работу средств массовой информации, которые способствуют единству российского общества. Фрагмент беседы был показан в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1".
"Это большое наше преимущество, наше, России. И наше с вами, со СМИ, потому что это очень огромная работа СМИ — что мы вместе с вами за последнее время выстроили единство российского общества", — сказал Путин.
Он подчеркнул, что российское общество во время спецоперации проявило нужную стране сплочённость.
Ранее Путин заявил, что информационная работа является одним из самых важных боевых участков. Он добавил, что со своей стороны старается реализовывать то, о чём говорят военкоры.
ТАСС / Михаил Терещенко