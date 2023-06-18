Путин отметил огромную работу СМИ по объединению российского общества

Президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с военными корреспондентами обратил внимание на огромную работу средств массовой информации, которые способствуют единству российского общества. Фрагмент беседы был показан в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1".

"Это большое наше преимущество, наше, России. И наше с вами, со СМИ, потому что это очень огромная работа СМИ — что мы вместе с вами за последнее время выстроили единство российского общества", — сказал Путин.

Он подчеркнул, что российское общество во время спецоперации проявило нужную стране сплочённость.