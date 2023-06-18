Аналитик пояснил, скажется ли на экономике России ограничение переводов в юанях

Ограничения от китайского банка Bank of China на переводы из РФ в Америку и ЕС в юанях не заденут и не подорвут российскую экономику. Такое мнение высказал кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев.

"Если продолжать настаивать на проведении этих платежей и пытаться их осуществить, то мы можем столкнуться с ограничениями уже со стороны США или Евросоюза. Тогда направленные нами или нам средства застрянут в каналах обращения и платежи не дойдут ни в одну, ни в другую сторону. Эти деньги будут потеряны. Поэтому банк Китая временно ограничил такие платежи и расчёты", — пояснил он в беседе с "Лентой.ру".

Финансовый аналитик отметил, что выход из этой ситуации найдётся и для корпоративных клиентов, и для физических лиц. Дело в том, что в банковской сфере всегда можно найти обходной путь, который поможет проводить платежи между двумя контрагентами. Кроме того, эксперт призвал не забывать про китайскую платёжную карту UnionPay и возможность наличных расчётов.