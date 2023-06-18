Россиян предупредили об опасности хранения сбережений в западных валютах

Держать свои сбережения в западных валютах на сегодняшний день "очень опасно". Об этом предупредил председатель правления ВТБ Андрей Костин. Он посоветовал гражданам хранить сбережения в российских рублях.

"Держать сегодня [сбережения] в западных валютах очень опасно, да и банки эту валюту уже не принимают, поэтому я считаю, что можно держать в рублях", — сказал Костин в комментарии для программы "Вести недели" на телеканале "Россия-1" в кулуарах ПМЭФ.

По его словам, в настоящее время всё больше расчётов в области внешней торговли проводится именно в рублях.