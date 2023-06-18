Регион

Уведомления отключены

18 июня, 13:43

Россиян предупредили об опасности хранения сбережений в западных валютах

Глава ВТБ: Хранить сбережения в западных валютах сегодня "очень опасно"

Держать свои сбережения в западных валютах на сегодняшний день "очень опасно". Об этом предупредил председатель правления ВТБ Андрей Костин. Он посоветовал гражданам хранить сбережения в российских рублях.

"Держать сегодня [сбережения] в западных валютах очень опасно, да и банки эту валюту уже не принимают, поэтому я считаю, что можно держать в рублях", — сказал Костин в комментарии для программы "Вести недели" на телеканале "Россия-1" в кулуарах ПМЭФ.

По его словам, в настоящее время всё больше расчётов в области внешней торговли проводится именно в рублях.

Платёж не прошёл: Когда произойдёт отказ от доллара и чем это обернётся

Платёж не прошёл: Когда произойдёт отказ от доллара и чем это обернётся

Ранее министр финансов РФ Антон Силуанов назвал американский доллар "токсичной валютой" и также порекомендовал согражданам держать сбережения в российских рублях. При этом глава Минфина отметил, что юань становится всё интереснее и интереснее.

Обложка ©

Freepik

Иван Косицын
  • Новости
  • Андрей Костин
  • Валюта
  • Экономика РФ
  • Личные финансы
  • Экономика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров