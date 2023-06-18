В Финляндии назвали имена будущих глав МИД, Минобороны и премьер-министра

Коалиционная партия, которая победила на парламентских выборах в Финляндии, огласила имена будущих членов кабинета министров, кандидатуры которых утвердят на следующей неделе. Подробнее об этом на брифинге рассказал глава партии Петтери Орпо. 20 июня 77-й кабмин может получить вотум доверия парламента.

"Коалиционная партия предлагает следующих министров в правительство. Премьер-министр — Петтери Орпо. Глава МИД — Элина Валтонен. Глава Минобороны — Антти Хяккянен. Министр по вопросам климата и окружающей среды — Кай Мюккянен", — отметил Петтери Орпо.

На должность министра по делам местного и регионального самоуправления предложена кандидатура Анны-Кайсы Иконен. Министром социального обеспечения может стать Санни Гран-Лаасонен, министром занятости — Арто Сатонен, который разделит четырёхлетний срок с Матиасом Марттиненом. Кроме того, известно, что возможный министр науки и культуры — Сари Мультала — разделит четырёхлетний срок с Мари-Линой Талвитие.