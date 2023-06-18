В Дании выбросили лекарства на десятки миллионов евро

В 2022 году аптеки в Дании выбросили медикаменты на сумму более 60 миллионов долларов. Данные действия оказали негативное влияние на окружающую среду, сообщает Датское радио со ссылкой на исследование датской организации "Остановим медицинские отходы".

"Большая часть лекарств выбрасывается из-за того, что пациентам выдают слишком большие упаковки или они пробуют лекарство, а затем быстро меняют лечение", — сказано в сообщении.

Такое количество отходов в виде лекарств вредит окружающей среде, считают в организации. Для сокращения мусора там предложили использовать для медикаментов упаковки меньшего размера.