"Вы нормальные вообще?": Под Одессой военкомы открыли стрельбу, чтобы задержать уклониста

Сотрудники территориального центра комплектования в Одесской области начали стрелять в воздух, чтобы задержать убегавшего от них мужчину. О происшествии сообщил ряд украинских СМИ. Утверждается, что всё случилось на рынке в городе Рени. Предположительно, мужчина мог быть уклонистом.

Под Одессой прогнали с рынка пытавшихся задержать мужчину военкомов. Видео © Telegram / Политика страны

В соцсетях опубликовано видео, на котором показан не сам момент стрельбы, а последовавшее за этим возмущение прохожих. Женщины, не стесняясь в выражениях, обрушились на мужчин в камуфляже и в итоге прогнали их.

Пуля, оставшаяся после стрельбы на одесском рынке. Фото © Telegram / Политика страны

"Зачем вы пугаете людей? Кто вообще разрешал оружие применять? Где закон? На рынок они пришли стрелять! Вы нормальные вообще? Сволочи!" — кричали местные жительницы.

В соцсетях также опубликовано фото с гильзой, оставшейся после стрельбы.