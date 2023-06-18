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18 июня, 15:40

"Вы нормальные вообще?": Под Одессой военкомы открыли стрельбу, чтобы задержать уклониста

В Одесской области военкомы начали стрелять в воздух, чтобы задержать мужчину

Сотрудники территориального центра комплектования в Одесской области начали стрелять в воздух, чтобы задержать убегавшего от них мужчину. О происшествии сообщил ряд украинских СМИ. Утверждается, что всё случилось на рынке в городе Рени. Предположительно, мужчина мог быть уклонистом.

Под Одессой прогнали с рынка пытавшихся задержать мужчину военкомов. Видео © Telegram / Политика страны

В соцсетях опубликовано видео, на котором показан не сам момент стрельбы, а последовавшее за этим возмущение прохожих. Женщины, не стесняясь в выражениях, обрушились на мужчин в камуфляже и в итоге прогнали их.

Пуля, оставшаяся после стрельбы на одесском рынке. Фото © Telegram / Политика страны

Пуля, оставшаяся после стрельбы на одесском рынке. Фото © Telegram / Политика страны

"Зачем вы пугаете людей? Кто вообще разрешал оружие применять? Где закон? На рынок они пришли стрелять! Вы нормальные вообще? Сволочи!" — кричали местные жительницы.

В соцсетях также опубликовано фото с гильзой, оставшейся после стрельбы.

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Ранее Лайф писал, что сотрудники военкомата на Украине вручили повестку восьмилетнему ребёнку. Она предназначалась его отцу, который уже служит в рядах ВСУ.

Обложка ©

Telegram / Политика страны

Никита Осипов
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