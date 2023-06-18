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18 июня, 16:30

В США назвали российские оружие, которое успешно уничтожает западные танки

Military Watch: Российский "Корнет" свыше 20 лет уничтожает западные танки

<p>Выстрел из ПТРК "Корнет". Фото © Минобороны РФ</p>

Выстрел из ПТРК "Корнет". Фото © Минобороны РФ

Российский противотанковый ракетный комплекс "Корнет" свыше 20 лет уничтожает танки западного производства. Как отмечает Military Watch, он является по-настоящему грозным оружием.

Издание уточняет, что Корнет" представляет собой лёгкий 28-килограммовый переносной ракетный комплекс. Он поступил на вооружение в 1998 году, и успешно используется разными государствами против западной бронетехники. Так, комплекс способен уничтожать американские танки Abrams и бронемашины Bradley, а также израильские "Меркавы" и немецкие "Леопарды", говорится в публикации.

По мнению автора статьи, особенностью комплекса является его боеголовка с тандемным зарядом. А тепловизоры "Корнета" гораздо лучше западных аналогов.

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Напомним, несколькими днями ранее президент РФ Владимир Путин отметил, что противотанковые комплексы "Корнет" в зоне специальной военной операции работают идеально, но их нужно больше.

Никита Осипов
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