В США назвали российские оружие, которое успешно уничтожает западные танки

Российский противотанковый ракетный комплекс "Корнет" свыше 20 лет уничтожает танки западного производства. Как отмечает Military Watch, он является по-настоящему грозным оружием.

Издание уточняет, что Корнет" представляет собой лёгкий 28-килограммовый переносной ракетный комплекс. Он поступил на вооружение в 1998 году, и успешно используется разными государствами против западной бронетехники. Так, комплекс способен уничтожать американские танки Abrams и бронемашины Bradley, а также израильские "Меркавы" и немецкие "Леопарды", говорится в публикации.

По мнению автора статьи, особенностью комплекса является его боеголовка с тандемным зарядом. А тепловизоры "Корнета" гораздо лучше западных аналогов.