В США назвали российские оружие, которое успешно уничтожает западные танки
Military Watch: Российский "Корнет" свыше 20 лет уничтожает западные танки
Выстрел из ПТРК "Корнет". Фото © Минобороны РФ
Российский противотанковый ракетный комплекс "Корнет" свыше 20 лет уничтожает танки западного производства. Как отмечает Military Watch, он является по-настоящему грозным оружием.
Издание уточняет, что Корнет" представляет собой лёгкий 28-килограммовый переносной ракетный комплекс. Он поступил на вооружение в 1998 году, и успешно используется разными государствами против западной бронетехники. Так, комплекс способен уничтожать американские танки Abrams и бронемашины Bradley, а также израильские "Меркавы" и немецкие "Леопарды", говорится в публикации.
По мнению автора статьи, особенностью комплекса является его боеголовка с тандемным зарядом. А тепловизоры "Корнета" гораздо лучше западных аналогов.
Напомним, несколькими днями ранее президент РФ Владимир Путин отметил, что противотанковые комплексы "Корнет" в зоне специальной военной операции работают идеально, но их нужно больше.