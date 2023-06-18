ЦСКА начал обсуждать с Кучаевым его новый контракт

Московский ЦСКА начал обсуждать с полузащитником Константином Кучаевым продление его контракта, сообщил агент игрока Александр Клюев.

"Мы начали переговоры с ЦСКА по поводу продления контракта с Кучаевым", — сказал он в интервью изданию "Спорт-Экспресс".

Кучаев выступает за армейцев с 2017 года. В нынешнем сезоне 25-летний футболист отыграл в 23 матчах во всех турнирах, забил три мяча и отдал шесть результативных передач. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2024 года.