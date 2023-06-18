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18 июня, 17:01

ЦСКА начал обсуждать с Кучаевым его новый контракт

Агент Клюев: ЦСКА обсуждает продление контракта с Кучаевым

<p>Константин Кучаев. Обложка © <a href="https://static.pfc-cska.com/s3-prod/iblock/cb9/cb96ce9a224c3143d41cc446064e6cb7/2023_06_03_027.JPG?_ga=2.187356331.2079444031.1687105716-1554402753.1687105716" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Сайт</a> ПФК ЦСКА</p>

Константин Кучаев. Обложка © Сайт ПФК ЦСКА

Московский ЦСКА начал обсуждать с полузащитником Константином Кучаевым продление его контракта, сообщил агент игрока Александр Клюев.

"Мы начали переговоры с ЦСКА по поводу продления контракта с Кучаевым", — сказал он в интервью изданию "Спорт-Экспресс".

Кучаев выступает за армейцев с 2017 года. В нынешнем сезоне 25-летний футболист отыграл в 23 матчах во всех турнирах, забил три мяча и отдал шесть результативных передач. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2024 года.

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Ранее сообщалось, что ЦСКА стал обладателем Кубка России по футболу в восьмой раз, обыграв "Краснодар". Основное время финала закончилось вничью (1:1). Но в серии пенальти армейцы победили со счётом 6:5.

Наталья Исакова
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