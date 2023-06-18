Пенс предложил объяснение страхам США насчёт победы России

Бывший вице-президент США Майк Пенс, который теперь намерен выставить свою кандидатуру на выборах главы страны в 2024 году, выступил за дальнейшую поддержку Украины. Он объяснил, почему так считает. Пенс боится, что в случае поражения Киева Российская армия может перейти границу одной из стран НАТО, что вынудит американских военных сражаться за союзников.

"Если Россия победит Украину, то не пройдёт много времени, прежде чем Российская армия перейдёт границу, когда наши мужчины и женщины в униформе должны будут пойти сражаться", — сказал Пенс в беседе с телеканалом NBC News.

Он считает, что это может произойти с Польшей, Эстонией, Латвией или Литвой. Политик уверен, что нынешний скептицизм американцев относительно военной поддержки Украины является лишь результатом недоверия к президенту Джо Байдену как к главнокомандующему.

Пенс считает, что защита Украины — в национальных интересах США, так как поможет послать сигнал Китаю относительно Тайваня или других мест в Азиатско-Тихоокеанском регионе.