Макрон прилюдно осушил бутылку пива залпом за несколько секунд

Президент Франции Эмманюэль Макрон залпом выпил бутылку пива в честь победы "Тулузы" на чемпионате Франции по регби. Соответствующие кадры, снятые в раздевалке команды, появились в Сети.

На видеозаписи видно, что французский лидер ни разу не оторвался от горлышка, опустошив бутылку за один подход. Макрону понадобилось лишь 18 секунд, чтобы выпить пиво.