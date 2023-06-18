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18 июня, 17:14

Макрон прилюдно осушил бутылку пива залпом за несколько секунд

Макрон залпом выпил бутылку пива в честь победы "Тулузы" на чемпионате Франции

Президент Франции Эмманюэль Макрон залпом выпил бутылку пива в честь победы "Тулузы" на чемпионате Франции по регби. Соответствующие кадры, снятые в раздевалке команды, появились в Сети.

Макрон осушил бутылку пива одним глотком за несколько секунд. Видео © Twitter / LUCAS_F_46

На видеозаписи видно, что французский лидер ни разу не оторвался от горлышка, опустошив бутылку за один подход. Макрону понадобилось лишь 18 секунд, чтобы выпить пиво.

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К слову, Макрон не первый раз публично демонстрирует любовь к пенному. Ранее его заметили с бутылкой пива на вечеринке в Киншасе — столице Демократической Республики Конго, также с бокалом пива президента Франции "ловили" в одном из баров Брюсселя. Между тем врачи предупреждают: употребление алкогольных напитков вредит здоровью.

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Кадр из видео Twitter / LUCAS_F_46

Наталья Исакова
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