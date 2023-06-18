Трое украинских пограничников совершили "вооружённое вторжение" в Румынию

Трое вооружённых украинских военнослужащих пересекли границу с Румынией, преследуя беглецов. Это случилось на участке Валя Васерулуй в уезде Марамуреш. Однако сначала там румынские пограничники задержали трёх гражданских с Украины — те попросили убежища.

После этого на том же участке на территории Румынии были задержаны трое вооружённых сотрудников Госпогранслужбы Украины, сообщает телеканал Antena 3. По словам военных, они следовали за беглецами, но в итоге заблудились. После допроса их отправят обратно на Украину.