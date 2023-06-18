Регион

Уведомления отключены

18 июня, 20:28

"Фатих Карагюмрюк" заинтересован в аренде защитника "Зенита" Кругового

Турецкий "Фатих Карагюмрюк" хочет арендовать защитника "Зенита" Кругового

<p>Футболист Данил Круговой. Обложка © ТАСС / Валентина Певцова</p>

Футболист Данил Круговой. Обложка © ТАСС / Валентина Певцова

Турецкий футбольный клуб "Фатих Карагюмрюк" рассматривает вариант аренды игрока из петербургского ФК "Зенит". Речь идёт о защитнике Даниле Круговом.

Как пишет газета "Спорт-Экспресс", если "Зенит" отпустит игрока, футболисту будет предложена годичная аренда. Известно, что 25-летним россиянином интересуется сразу несколько турецких команд.

В "Фатих Карагюмрюк" уже есть один россиянин — полузащитник Магомед Оздоев. Он также из "Зенита" — играл в Петербурге четыре с половиной года, а в турецкий клуб перешёл в июле 2022-го.

Круговой — трёхкратный чемпион России и обладатель Суперкубка страны в составе петербургской команды. В этом сезоне защитник провёл 27 матчей и отметился одной результативной передачей.

Бразилец Мантуан стал полноценным игроком "Зенита"

Бразилец Мантуан стал полноценным игроком "Зенита"

Ранее Лайф писал, что Жирков может стать наставником "Зенита". До этого в интервью СМИ он заявил о планах начать обучение на тренера в августе.

Арина Родионова
  • Новости
  • Турция
  • ФК Зенит
  • Футбол
  • Спорт

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров