"Фатих Карагюмрюк" заинтересован в аренде защитника "Зенита" Кругового

Турецкий футбольный клуб "Фатих Карагюмрюк" рассматривает вариант аренды игрока из петербургского ФК "Зенит". Речь идёт о защитнике Даниле Круговом.

Как пишет газета "Спорт-Экспресс", если "Зенит" отпустит игрока, футболисту будет предложена годичная аренда. Известно, что 25-летним россиянином интересуется сразу несколько турецких команд.

В "Фатих Карагюмрюк" уже есть один россиянин — полузащитник Магомед Оздоев. Он также из "Зенита" — играл в Петербурге четыре с половиной года, а в турецкий клуб перешёл в июле 2022-го.

Круговой — трёхкратный чемпион России и обладатель Суперкубка страны в составе петербургской команды. В этом сезоне защитник провёл 27 матчей и отметился одной результативной передачей.