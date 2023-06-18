Нагорных уверен, что Дзюба расстроит скептиков игрой за "Локомотив" в новом сезоне
Нагорных: Дзюба расстроит скептиков игрой за "Локомотив" в следующем сезоне
Футболист Артём Дзюба. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / artem.dzyba
Нападающий "Локомотива" Артём Дзюба расстроит скептиков в следующем сезоне. Как заявил председатель совета директоров московского клуба Юрий Нагорных, футболист готов к любым вызовам, так как является одним из лучших в истории современного футбола. Мнение он выразил в беседе с газетой "Спорт-Экспресс".
"Дзюба уже давно доказал, что он звёздный российский футболист, один из лучших в истории современного российского футбола. Вызовы будут стоять перед командой всегда. Он к этому готов. Расстроим скептиков через какое-то время, когда их опасения не подтвердятся", — убеждён Нагорных.
Ранее Лайф рассказывал, что Артём Дзюба был признан самым медийным игроком РПЛ в минувшем сезоне. Дзюба играет за "Локомотив" с февраля 2023 года, на его счету восемь голов и пять результативных передач в 13 матчах за команду в текущем сезоне. В мае контракт был продлён по схеме "1+1".