Нагорных уверен, что Дзюба расстроит скептиков игрой за "Локомотив" в новом сезоне

Нападающий "Локомотива" Артём Дзюба расстроит скептиков в следующем сезоне. Как заявил председатель совета директоров московского клуба Юрий Нагорных, футболист готов к любым вызовам, так как является одним из лучших в истории современного футбола. Мнение он выразил в беседе с газетой "Спорт-Экспресс".

"Дзюба уже давно доказал, что он звёздный российский футболист, один из лучших в истории современного российского футбола. Вызовы будут стоять перед командой всегда. Он к этому готов. Расстроим скептиков через какое-то время, когда их опасения не подтвердятся", — убеждён Нагорных.