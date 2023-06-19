В Калининграде стартовал Всероссийский молодёжный форум "Шум", который в этом году объединил более 500 участников из 83 регионов страны. Он организован Федеральным агентством по делам молодёжи "Росмолодёжь". Участников мероприятия поприветствовал первый замруководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко и зачитал приветствие от главы государства Владимира Путина.

В приветствии российский лидер выразил уверенность, что участники "Шума", которых ждёт насыщенная программа, смогут поделиться своими идеями и задумками, а также получить поддержку для их реализации.

"Вас ждёт насыщенная и разнообразная программа — дискуссии, круглые столы, встречи с авторитетными представителями профессионального сообщества, экспертами в области науки, образования и культуры. И, конечно, вы сможете поделиться с друзьями своими идеями и задумками, получить поддержку для их реализации", — зачитал приветствие Путина Кириенко.

В Калининграде стартовал Всероссийский молодёжный форум "Шум". Фото © vk.com / ШУМ. Всероссийский молодёжный форум

К участникам форума обратился и сам Кириенко. По его словам, сейчас развернулась настоящая информационная война: за смыслы и будущее. Это является вызовом, который требует настоящего профессионализма людей, занимающихся информационной политикой.

"Время вызовов — это время возможностей, новых, уникальных возможностей. Когда мир меняется — можно не просто повторять, копировать и следовать за кем-то. Можно идти вперёд и создавать что-то принципиально новое! Эта возможность в ваших руках. Потому что это время возможностей. Россия сегодня по-настоящему — страна возможностей", — подчеркнул Кириенко.

Участниками форума "Шум" стали 550 молодых людей, которые представляют 83 региона России, а также Белоруссию. Фото © vk.com / ШУМ. Всероссийский молодёжный форум

Участниками форума "Шум" стали 550 молодых людей, которые представляют 83 региона России, а также Белоруссию. В их числе — молодые блогеры, фотографы, видеографы, авторы текстов, сценаристы, маркетологи, а также журналисты. На мероприятии будет представлено шесть направлений, где ребята займутся созданием контента для бизнеса и госпроектов, а также разработкой собственных цифровых продуктов.

Как сообщила глава Росмолодёжи Ксения Разуваева, в этом году конкурс на участие в форуме составил 11 человек на место. А губернатор Калининградской области Антон Алиханов подчеркнул, что "Шум" стал одним из самых популярных и медийных региональных мероприятий.